МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Задержание в сентябре прошлого года Мальтой партии банкнот, изготовленной "Гознаком" для Центрального банка Ливии в Тобруке, произошло в нарушение норм международного права, а заявление таможенных властей Мальты существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений "Гознака" и заказчика; заказ банкнот был одобрен советом директоров ЦБ Ливии еще в 2015 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака".

Госдепартамент США ранее заявил о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной 1,1 миллиарда долларов партии "фальшивых" ливийских динаров, изготовленных российским "Гознаком" для восточноливийского правительства.

"Как известно, Центральный Банк Ливии имеет два филиала, расположенных соответственно в городах Триполи и Тобрук. Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключен АО "Гознак" с Центральным Банком Ливии, расположенным в Тобруке", — сообщили в компании.

В "Гознаке" пояснили, что заказ банкнот был одобрен советом директоров Центрального банка Ливии еще в 2015 году, право Центрального Банка Ливии в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи). "Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — подчеркнули в компании.

Гознак считает, что задержание таможней Мальты в сентябре 2019 года контейнеров с принадлежащими Центральному банку Ливии банкнотами произошло в нарушение норм международного права. Компания наряду с заказчиком неоднократно, в течение нескольких месяцев пыталось добиться объяснений со стороны мальтийских властей, однако таможенные органы Мальты отреагировали только в 2020 году заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", указали в компании.

По данным "Гознака", изготовленные в рамках обсуждаемой поставки банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Образцы этих банкнот были утверждены представителями ЦБ Ливии в установленном порядке, вследствие чего, отметили в "Гознаке", применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным.