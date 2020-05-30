МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег для Ливии, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Гознака".

Госдепартамент США ранее заявил о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной 1,1 миллиарда долларов партии "фальшивых" ливийских динаров, изготовленных российским "Гознаком" для восточноливийского правительства.

В "Гознаке" ранее в субботу сообщили РИА Новости, что Мальта задержала партию банкнот еще в сентябре прошлого года, задержание произошло в нарушение норм международного права.

"Поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при совете безопасности ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН № 2259 (2019), что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года", — рассказали в "Гознаке".