МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет предварительные слушания по иску инвестфонда Pala Assets Holdings Limited, требующего взыскать около 3,7 миллиарда рублей с акционеров и руководителей банка "Русский стандарт", в том числе с председателя совета директоров кредитной организации Рустама Тарико.

Иск о взыскании убытков поступил в суд в феврале. Ответчиками в нем, помимо Тарико, указаны акционеры банка — ЗАО "Компания Русский Стандарт" и ООО "Русский стандарт-Инвест", а также члены совета директоров Алессандро Пикки, Сергей Берестов, Сергей Икатов, Михаил Хмель и Ирина Александрова. Третьи лица – сам банк "Русский стандарт", Russian Standart Ltd и Citibank.

В копии иска, имеющейся в распоряжении РИА Новости, говорится, что зарегистрированная на британском острове Джерси компания Pala Assets, которую СМИ ранее связывали с экс-совладельцем "Мечела" Владимиром Иорихом, владеет облигациями компании Russian Standart Ltd, связанной с банком "Русский стандарт".

В 2015 году в процессе реструктуризации облигационного займа трастовый управляющий Citibank получил в залог акции "Русского стандарта", принадлежащие ЗАО "Компания Русский Стандарт" (39% уставного капитала банка) и ООО "Русский стандарт-Инвест" (9,11%). Эти акции обеспечивали обязательства эмитента перед владельцами облигаций. По мнению истца, из-за противоправных действий ответчиков стоимость заложенных акций снизилась примерно на 3,7 миллиарда рублей, что повлекло убытки для владельцев ценных бумаг. На эту сумму и заявлен иск.

В качестве противоправных действий в иске указаны отчуждение принадлежавших банку 6% акций алкогольного холдинга Тарико Roust Corporation (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка", "Парламент", "Журавли"), финансирование Roust Corporation на сумму 14,2 миллиарда рублей и выдача заведомо невозвратных займов аффилированным лицам на 15,4 миллиарда. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.