МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов: доля отказов по рынку составляет от 70 до 85%, когда как в прошлом году средний показатель был на уровне 70%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".

"Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%", — отметили аналитики.

Они также указали, что заемщикам МФО достаточно трудно в принципе подтвердить кредитору факт наличия работы и предоставить справку о доходах. По разным данным, лишь 20-30% имеют такую возможность.

В дополнение к ужесточению требований к заемщикам, микрофинансовые организации также снизили и сумму выдаваемых займов до 6-8 тысяч рублей. Это стало еще одной подстраховкой, поскольку, чем меньше сумма ссуды, тем легче ее вернуть и не уйти в просрочку, говорят эксперты.

"Таким образом, данная тенденция по увеличению доле отказов связана с реакцией рынка на текущие события и является крайне взвешенной и правильной. Несмотря на то, что многие отказались от "лишних трат", часть заемщиков все равно не способна оценить все риски, правильно подойти к распределению трат, а в текущих условиях это обязательное условие при оформлении ссуды. Сейчас по факту финансовые организации взяли на себя эту обязанность", — заключили в компании.