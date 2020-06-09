ВЛАДИВОСТОК, 9 июн /ПРАЙМ/. Почти 60 заявок на льготную сельскую ипотеку на сумму свыше 153 миллионов рублей одобрили в Приморье с начала старта программы в РФ, сообщает правительство региона.

"Сельская ипотека" заработала в России с 2020 года, она является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых могут россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей ДФО сумма составляет до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке — от 10%.

"Всего в Россельхозбанк поступило 676 заявок от приморцев на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Из них уже одобрено 57 заявок на сумму около 153,2 миллиона рублей. Это жители Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Ханкайского муниципального округа, Черниговского района, поселков Кавалерово и Трудовое", — говорится в сообщении.

В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение населения благоустроенным, безопасным и доступным по цене жильем с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Кроме того, программа предусматривает повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в марте сообщал, что льготная сельская ипотека пользуется повышенным спросом: сумма заявок, поданных с начала года, уже в четыре раза превысила годовой план выдачи таких кредитов. Третьего июня Минсельхоз РФ сообщил, что прорабатывает вопрос увеличения общего финансирования программы льготной сельской ипотеки.