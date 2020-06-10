МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВТБ в рамках госпрограммы по поддержке занятости одобрил кредиты бизнесу под 2% годовых на 35 миллиардов рублей, из них уже выдал более 16 миллиардов, сообщила пресс-служба банка.

"С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4 тысячи обращений предпринимателей на 35 миллиардов рублей. Общее количество принятых заявок составляет 7,4 тысячи на сумму 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день банк выдал такие кредиты 1,9 тысячи компаниям на сумму более 16 миллиардов рублей. В топ-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки в ВТБ, входят Москва, Кемеровская область, Татарстан, Иркутская область, Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, — сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки, указали в банке.

"Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших. Мы продолжаем получать почти по тысяче заявок от бизнеса ежедневно", – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности, напомнили в ВТБ.

Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник сообщил, что банки уже одобрили выдачу по программе кредитования под 2% займов субъектам МСП и другим предприятиям в пострадавших отраслях на 37 миллиардов рублей.