ЕРЕВАН, 10 июн /ПРАЙМ/. Всемирный банк отложил на год выплату Арменией дополнительной ставки по кредитам в размере 1,7% в рамках содействия государствам-членам в преодолении последствий пандемии коронавируса, сообщили в среду в пресс-службе армянского правительства.

"В результате совместной работы, проведенной Республикой Армения с Всемирным банком, действующая дополнительная процентная ставка в размере 1,7% годовых по линии ряда кредитов Международной ассоциации развития (входящей в группу ВБ – ред.) отменена на год и не будет применяться в течение фискального года – с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 годов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В пресс-службе отметили, что согласно оценкам ВБ и минфина Армении, это позволит стране сэкономить бюджетные средства в размере 13 миллионов долларов.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у 14 103 человек, 5226 вылечились и 227 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.