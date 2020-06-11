МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Эксперты по-разному оценили предложение банков блокировать сомнительные денежные переводы, если кредитная организация не смогла связаться с клиентом. Одни считают, что такая мера может создать множество неудобств для граждан, другие, напротив, приветствуют ее, поскольку проблема мошенничеств с банковскими счетами остается острой, показал опрос специалистов, проведенный РИА Новости.

Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться. В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.

К данной мере нужно подходить очень вдумчиво — "семь раз отмерь, один — отрежь", потому что гипотетически вреда она может нанести больше, чем пользы, полагает директор по консалтингу ГК InfoWatch Мария Воронова. По ее мнению, такая мера, прежде всего, может создать множество неудобств для самих клиентов — во-первых, есть вероятность, что банки сразу же переложат ответственность "дозваниваться", то есть выходить на связь при заблокированной операции, на самих клиентов.

Во-вторых, указывает она, существуют ложноположительные срабатывания систем "антифрод", в которые могут попасть и легитимные транзакции. "А предположим, в этот момент клиент в роуминге, звонки стоят дорого, или в местах, где связь недоступна, при этом нужно срочно расплатиться за какой-нибудь товар или сервис, и наличных как назло нет. В таких ситуациях клиент может просто оказаться беспомощным", — указывает эксперт.

Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин также обращает внимание на то, что у многих банков есть огромные проблемы с детектированием подобных подозрительных платежей, поскольку они "непростительно мало используют продукты проактивного предотвращения банковского мошенничества на основе поведенческого анализа и цифровых отпечатков устройства".

Между тем, адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов уверен, что "инициатива правильная и нужная", поскольку проблема мошенничеств с банковскими счетами как физических, так и юридических лиц остается острой. С ним согласен и руководитель отдела аналитики "СёрчИнформ" Алексей Парфентьев. Эксперт отмечает, что такая мера правильна в случае перевода крупных сумм – свыше какого-то порога, который установит банк. "Уверен, клиенты воспримут это лояльно, как проявление заботы со стороны банка. Но по желанию клиента было бы хорошо дать возможность разрешить применять ее опционально и во всех других случаях", — отмечает эксперт.