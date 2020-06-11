МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка, принадлежащего австрийскому Raiffeisen Bank International AG (RBI), на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Райффайзенбанк" на уровне AAA(RU), прогноз "Стабильный". Кредитный рейтинг АО "Райффайзенбанк" обусловлен максимальной оценкой собственной кредитоспособности (ОСК), высокой системной значимостью для российского рынка, а также высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно сильным уровнем кредитоспособности (относительно рейтингуемого лица)", — говорится в сообщении.

Райффайзенбанк обладает сильной франшизой в ключевых сегментах банковского рынка и характеризуется способностью генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода, а также минимальной чувствительностью к состоянию экономики, подчеркивают аналитики АКРА.

Агентство отмечает высокую способность банка к генерации капитала благодаря высокому в сравнении с конкурентной группой уровню процентной маржи и невысокой стоимости риска. Кроме того, система риск-менеджмента Райффайзенбанка характеризуется прозрачностью, высокими стандартами андеррайтинга и наличием дополнительного контроля со стороны RBI. АКРА указывает также на сохранение низкого объема и доли проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка.

Сильная позиция Райффайзенбанка по ликвидности сочетается со сбалансированным профилем фондирования, считают аналитики АКРА. Банк выдерживает отток клиентских средств в базовом сценарии рейтингового агентства со значительным запасом. В стрессовом сценарии дефицит ликвидности не превышает 2%. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как сильная.

К негативному рейтинговому действию, по мнению аналитиков, могут привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны RBI, снижение его готовности оказывать поддержку банку либо существенное снижение уровня его кредитоспособности, а также значительное ухудшение собственной кредитоспособности банка.