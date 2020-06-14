МИНСК, 14 июн /ПРАЙМ/. Гостелеканал "Беларусь 1" анонсировал в воскресенье возможность новых обвинений по делу Белгазпромбанка, включая версию об "иностранном вмешательстве".

В четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Между тем председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.

"Исходя из той информации, которая уже есть, вполне можно позволить себе сделать вывод о том, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. А по той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки следы замести, что, наверное, логично, ведь очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела", — сказал ведущий в эфире вечернего новостного выпуска.

Сам Бабарико заявлял, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель позже заявил, что по "делу Белгазпромбанка" задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур, всего 15 человек.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.