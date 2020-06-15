ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. России необходимо иметь в Китае полноценно функционирующий банк для решения проблем в ходе взаиморасчетов, такая финансовая структура может стать проводником в Китай для российских экспортеров, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"Я считаю, что в Китае должен функционировать полноценный российский банк. Когда мы говорим о целевом (годовом – ред.) товарообороте в 200 миллиардов долларов, возникает необходимость формирования в Китае собственной банковской структуры, способной преодолевать проблемы в ходе взаиморасчетов", — заявил Инюшин.

По его словам, "такой российский банк будет иметь и функции оказания поддержки клиентам, он станет содействовать участникам внешнеэкономической деятельности, фактически подобная финансовая структура может привести российских экспортеров в Китай, играя роль проводника".