МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Острая фаза расчистки Банком России банковского сектора завершилась, однако в зоне риска находятся еще 26 банков, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт: цена нефти Urals будет колебаться в районе $35-50

ЦБ РФ с начала текущего года отозвал у банков только 4 лицензии — все в январе. При этом Банк России не ожидает, что текущая ситуация в экономике из-за коронавируса существенно скажется на динамике отзыва лицензий у банков, говорила в апреле глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Тенденция к заметному снижению темпов отзыва была уже в 2019 году, когда было отозвано 27 лицензий (из них три сданы по инициативе самих банков) против 57 в 2018 году, что может говорить о завершении острой фазы расчистки регулятором банковского сектора", — сказал Тищенко.

Он добавил, что данный тезис подтверждается еще и тем фактом, что в прошлом году в два раза увеличилось количество повышенных агентством "Эксперт РА" рейтингов кредитоспособности банков и в два раза сократилось число пониженных рейтингов. "Другими словами, банковская система попала на карантин уже будучи в более здоровом и стабильном состоянии, чем год или два назад", — подчеркнул эксперт.

Однако, указал он, риск отзыва лицензии у банков все равно остается, особенно у кредитных организаций с низкими рейтингами. "Если говорить про все рейтингуемые нами банки (всего их 165), то только 26 из них имеют высокую вероятность снижения присвоенных рейтингов до преддефолтных уровней", — отметил Тищенко.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что это не говорит о том, что у них будут отозваны лицензии, но указывает на сохраняющиеся риски у некоторых участников рынка. "Причем каждая из этих ситуаций должна рассматриваться точечно и конкретно по каждому участнику, поэтому обобщать и давать прогноз по количеству кандидатов на уход будет неправильным. Как минимум еще стоит дождаться финансовых результатов за третий и четвертый кварталы, когда на уже существующие риски банков наложатся финансовые проблемы в корпоративном секторе", — подытожил он.