МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 миллиардов рублей получили 107 системообразующих предприятий в РФ, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке не выше 5%. Размер кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 миллиарда рублей.

"На сегодняшний момент 110 миллиардов рублей кредитов было выдано 107 предприятиям, из них 61 предприятие находилось в зоне риска, ситуация по ним, действительно, вызывала определенные опасения. Эти предприятия были поддержаны", — рассказал Решетников на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он также отметил, что 50 системообразующих предприятий получили поддержку по программе кредитования под 2% с последующим списанием.

"Одновременно с этим, Владимир Владимирович, на совещаниях у вас рассматриваются отраслевые вопросы и принимаются еще отраслевые программы поддержки. У нас 22 отрасли сейчас охвачены теми или иными мерами отраслевой поддержки, и 300 предприятий из нашего перечня еще пользуются теми дополнительными отраслевыми мерами", — добавил Решетников, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

На сегодняшний день в общем списке системообразующих 1137 предприятий. Каждое из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.