МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк завершил присоединение банка "Экспресс-Волга", сообщила кредитная организация в понедельник.

"ПАО "Совкомбанк" объявляет о завершении процедуры присоединения АО АКБ "Экспресс-Волга", который был передан инвестору Агентством по страхованию вкладов на процедуру финансового оздоровления в 2015 году", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что к настоящему моменту все ключевые направления его бизнеса и система управления рисками максимально унифицированы с Совкомбанком, он со значительным опережением выполняет ключевые финансовые показатели, установленные в утвержденном плане финансового оздоровления. В связи с этим принято решение о досрочном присоединении.

"Присоединение банка также единовременно увеличит капитал инвестора на более чем 18 миллиардов рублей, что значительно повысит нормативы достаточности капитала инвестора", — сказано в сообщении Совкомбанка.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 мая 2020 года 11-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.