МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Клиенты целого ряда кредитных организаций заявили о том, что стали испытывать трудности при использовании системы быстрых платежей (СБП).

В частности, пишет РБК, россияне заявили о том, что при попытке перевести деньги с помощью СБП на счет в Сбербанке система часто выдает ошибку. Издание отмечает, что главной причиной таких отказов является необходимость дополнительного согласия на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов.

Отмечается, что с трудностями при переводе денег в Сбербанк столкнулись клиенты ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, "Ак Барса" и "Абсолют Банка". Представители Райффайзенбанка сообщили, что не заметили увеличения доли неудачных переводов.

В ВТБ отметили, что только одна из десяти попыток таких переводов оказывается успешной.

Ошибки при переводе средств через СБП вызваны отсутствием разрешения на получение перевода у клиента-получателя. Пользователь при переводе денег видит сообщение о технологических работах в банке получателя либо просьбу уточнить реквизиты.

Для решения этой проблемы банки стали информировать своих клиентов посредством социальных сетей и на официальных сайтах о настройках, которые нужны для удачной отправки денег в Сбербанк.

Сбербанк подключил всех своих клиентов к СБП в конце мая текущего года, хотя изначально присоединяться к этой системе он не был намерен (в банке есть рабочая система переводов денег по номеру телефона). Присоединиться к СБП крупнейший российский банк был вынужден из-за вступления в силу закона, обязывающего системно значимые банки подключаться к ней.