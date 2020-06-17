МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Злоумышленники в мае чаще всего рассылали россиянам банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании Check Point.

"В России в мае самым активным был троян Emotet, атаковавший 7% российских организаций. За ним следуют RigEK и XMRig с охватом 6% каждый", — говорится в документе. Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight, а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.

Топ-3 активных вредоносных ПО в мире в мае — банковский троян Dridex, поражающий ОС Windows (используется для перехвата персональных данных, а также данных банковских карт), Agent Tesla (используется для кражи паролей Wi-Fi и умеет получать учетные из Outlook с целевых ПК) и XMRig. В мае Dridex затронул 4% организаций во всем мире, XMRig и Agent Tesla –– по 3% каждый.

Эксперты также обнаружили несколько вредоносных спам-кампаний, в ходе которых распространялся по электронной почте троян Ursnif (нацелен на получение доступа к конфиденциальным данным почты и данным банковских аккаунтов). В мае он поднялся в рейтинге самых активных вредоносных ПО в мире с 19-го места до пятого.

"Учитывая, что в мае банковские трояны Dridex, Agent Tesla и Ursnif вошли в топ-5, становится очевидно, что сейчас киберпреступники сосредоточились на использовании вредоносных программ, которые позволяют им монетизировать конфиденциальные данные пользователей", — считает руководитель группы киберразведки Check Point Майя Горовиц.