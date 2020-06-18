МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Жителям российских мегаполисов нужно от полугода до трех лет, чтобы сформировать финансовую "подушку безопасности", показало исследование Райффайзенбанка.

Аналитики кредитной организации опросили 1700 человек из семи крупнейших российских городов.

"На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет", — показал опрос.

Так, накопления формируют большинство опрошенных (60%), при этом 42% из них оценили свои сбережения менее чем в 100 тысяч рублей, 37% накопили по 100-500 тысяч рублей, а у 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей.

"При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тысяч рублей в месяц, а 60-90 тысяч рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый", — уточняет Райффайзенбанк.