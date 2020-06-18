МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Белгазпромбанка в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) находился на уровне "В", рейтинг жизнеспособности (VR) — на уровне "b".

"Рейтинговое действие следует за решением Нацбанка Белоруссии о введении в Белгазпромбанке временной администрации 15 июня 2020 года (максимум на 6 месяцев) с последующим приостановлением полномочий банка", — объясняет рейтинговое действие агентство.

На прошлой неделе в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Fitch отмечает, что в настоящий момент нет информации о возможных мерах, которые должны быть приняты временной администрацией, поэтому агентство затрудняется дать оценку потенциальным последствиям.