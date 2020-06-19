МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса. Письмо омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в июне говорила, что спрос на кредиты под 2% на поддержку занятости, вероятно, превысит лимиты банков, поэтому вопрос об их увеличении обоснован, и регулятор готов обсуждать это с правительством. Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что лимит необходимо увеличить еще как минимум на 400 миллиардов рублей. Во вторник Сбербанк сообщил, что его лимит по госпрограмме увеличен на сумму более 70 миллиардов рублей.

"Прошу поддержать увеличение лимитов по программе предоставления кредитов "на возобновление деятельности", а также дать поручение о снятии иных, указанных в настоящем письме барьеров, препятствующих доступу предпринимателей к соответствующей мере поддержки", — пишет Титов.

В письме он отмечает, что данная мера поддержки востребована у бизнеса, а многие уже заключили с банками договоры и получили первые выплаты. В то же время, он указывает на ряд трудностей, с которыми сталкивается бизнес при попытке получить кредит.

Например, Титов обращает внимание главы ЦБ, что отдельные банки отказывают предпринимателям в приеме заявок и выдаче кредитов по причине исчерпания лимитов, отведенных на государственную программу.

Зачастую в кредитном договоре прописывается, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно в случае недостатка бюджетных ассигнований на субсидии в адрес банков, а также в случае получения требования от органа финансового контроля в отношении конкретного заемщика. "В этом случае для предпринимателя возникает ситуация, когда он вынужден платить за кредит по основной ставке в 15% даже при соблюдении условий по занятости", – пишет бизнес-омбудсмен.

Кроме того, предпринимателям навязываются рискованные для них дополнительные условия кредита, прописываемые отдельными банками в общих условиях кредитования. В отдельных случаях невозможно соблюсти условие по сохранению численности работников в 80-90%, они могут считаться невыполненными по любым причинам: увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд, также отмечает Титов.