МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк ввел комиссию в размере 1% от любой суммы, которая переводится при помощи банкомата, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

бИзданию сообщили, что со 2 июня текущего 2020 года кредитная организация изменила условия по внутрибанковским переводам "в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций".

Отмечается, что при переводе денег большая часть клиентов банка использует "Сбербанк Онлайн" и "СМС-банк": здесь переводы размером до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

При этом другие крупные игроки на рынке, такие как Альфа-банк, ВТБ, Райффайзенбанк и "Тинькофф", переводы внутри банка оставили без комиссии вне зависимости, происходит это через банкомат или на сайте онлайн.

"Ъ" напоминает, что в Системе быстрых платежей (СБП), куда в мае Сбербанк вступил, можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, клиенты Сбербанка теперь могут без потерь перводить свои средства в другие банки, ведь комиссия при переводе через СБП суммы свыше 100 тысяч рублей составляет только 0,5%. При этом перевод денег клиенту Сбербанка обойдется в 1-1,5%.

Схожие комиссии действуют и на переводы внутри Сбера: 1% взимается с сумм более 50 тысяч рублей при переводе онлайн и по СМС, а также в для любой суммы банкоматах. 1,5% взимается при переводе через отделение банка, но не менее 30 рублей з аоперацию.