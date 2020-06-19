МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Россельхозбанк (РСХБ) в мае установил самую высокую максимальную ставку по вкладам физлиц в долларах среди всех российских банков, свидетельствуют материалы кредитных организаций, проанализированные РИА Новости. Таким образом, РСХБ стабилизировал портфель валютных вкладов, полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В прошлом месяце максимальная доходность банка по вкладам физлиц в долларах составляла 3,596%. При этом в апреле Россельхозбанк предлагал россиянам разместить доллары с максимальной доходностью в 1,299%. В настоящее время, согласно информации на сайте банка, максимальная ставка по долларовым вкладам – 1,4%. По последним данным ЦБ, средняя ставка по таким вкладам составляла 1,12%.

"Никогда ранее первое место по этому показателю Россельхозбанк не занимал. Видимо, банк установил в мае максимальную ставку по вкладам в долларах для стабилизации портфеля валютных вкладов", — отметил в комментарии РИА Новости Осадчий.

В марте валютные вклады россиян в Россельхозбанке сократились на 6,5%, а в апреле – на 4,3%. При этом в мае отток валютных депозитов физлиц РСХБ хотя и продолжился, но существенно ослаб: за прошлый месяц они сократились лишь на 0,6%, или на 11,2 миллиона долларов, привел данные аналитик. При этом в мае РСХБ перестал привлекать валютные депозиты казначейства, хотя с 2018 года регулярно их привлекал, как правило в объеме один миллиард долларов, добавил Осадчий.

Второе место по доходности долларовых вкладов в мае занял Татсоцбанк с максимальной ставкой в 3%, на третьем месте расположился банк "Санкт-Петербург" со ставкой 2,305%, на четвертом – Московский кредитный банк со ставкой 2,3%.

ЦБ пока не опубликовал данные по банковскому сектору за май. За апрель валютные вклады снизились в целом по банковскому сектору на 1,2%, или на 1,1 миллиарда долларов, до 88,2 миллиарда долларов на 1 мая, за март – на 5,3%, или на 5 миллиардов долларов, посчитал для агентства Осадчий. Он отметил, что отток валютных вкладов был вызван пандемией и кризисом.