МИНСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.

"Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя", — сказал Лаевский.