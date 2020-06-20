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МИНСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.

"Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя", — сказал Лаевский.

Он также отметил, что защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суд по этому поводу не состоялся. "И защита настаивает на невиновности Виктора Дмитриевича", — сказал собеседник агентства.

Лаевский также сообщил, что с сыном политика Эдуардом, который руководит его предвыборным штабом, в СИЗО КГБ в субботу в рамках процессуальных действий встречались два других защитника. "Пока еще информацией полной не располагаю, но знаю, что Эдуард также жив-здоров", — добавил адвокат.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты Белоруссии. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.

В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. При этом, как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа.