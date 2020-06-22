МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя правительства России Михаила Мишустина скорректировать одно из условий получения кредита под 2% по госпрограмме поддержки занятости, а именно сохранение численности работников. Письмо омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.

Одним из условий получения такого кредита является сохранение компанией количества работников на уровне 80-90% в определенный период, напоминает Титов в письме. Он указывает, что для оценки сохранения числа работников используются данные формы "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-М). В ней учитываются все привлекаемые к работе лица, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров гражданско-правового характера, без разделения на категории.

"Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц, что не будет означать снижение числа работников (привлекаемые по договорам ГПХ лица согласно законодательству и практике правоприменения работниками, как правило, не считаются), но при этом повлечет невозможность получения субсидий или кредитов", — объясняет Титов.

Похожая ситуация, продолжает бизнес-омбудсмен, наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых. При этом даже при сокращении постоянной занятости разовое привлечение лиц по договорам ГПХ в последующие месяцы позволит формально соблюсти критерий получения и использования, например, кредитов, так как по форме СЗВ-М число указанных лиц не снизится.

"Указанный подход противоречит замыслу предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц", — отмечает Титов. Для решения проблемы он предложил изменить методику определения количества работников. В частности, дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников.

Ранее Титов указывал на эту проблему в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он просил главу регулятора увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% и сделать их доступнее для бизнеса.