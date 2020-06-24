КИЕВ, 24 июн /ПРАЙМ/. Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против бывшего президента Петра Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой из-за возможных противоправных действий при национализации Приватбанка, заявил адвокат Владимир Лысенко, который подал соответствующее заявление от украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц… Жалоба (на бездействие прокуратуры, которая не возбудила ранее дело по этому заявлению — ред.) была удовлетворена. Соответственно, следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц офиса генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований — ред.)", — заявил Лысенко агентству УНН, которое приводит его слова.

По его словам, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования депутатом Верховной рады Андреем Деркачем пленок, которые якобы свидетельствовали о том, что было "определенное вмешательство" при национализации Приватбанка. Адвокат отметил, что суд обязал прокуратуру возбудить дело по статьям "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", "легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем", "незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну" и "злоупотребление властью или служебным положением".

Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию Приватбанка и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.