МИНСК, 28 июн /ПРАЙМ/. Российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Последние мои наблюдения, 24 июня (в ходе визита Лукашенко в Москву на военный парад – ред.), что они (руководство РФ – ред.) все увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли", — заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.

Как отметил Лукашенко, многие "страдают", что в СИЗО находится бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, однако белорусские власти всегда "действуют по закону".

"А как иначе — 640 миллионов долларов через банк (Белгазпромбанк – ред.) отмыли и в Латвию (банк ABLV – ред.) перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег, и, когда я вижу, что миллионы долларов выкачано (из страны – ред.), а это на нас заработанные деньги, скажите, а какие должны быть мои действия?" — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, когда правоохранительные органы осуществили "выемку" в Белгазпромбанке, во всех основных ячейках лежали "флешки, жесткие диски и горы документов". Как отметил глава государства, это "огромный пласт информации".

Он указал, что только спустя два с половиной года, в декабре 2019 года, по запросу белорусской стороны была представлена информация о том, какими противоправными действиями занимался Белгазпромбанк. "Если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году — сейчас там идет следствие, — вряд ли дали бы эту информацию (о выводе средств – ред.)", — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что представители Белгазпромбанка "мешки денег" и картины из своей корпоративной коллекции начали готовить к вывозу из Белоруссии, и в Минске должны были "пресечь эту акцию".

Белгазпромбанк, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка. В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико намеревался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые запланированы на 9 августа. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы между собой никак не связаны.