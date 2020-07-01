КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Члены правления Нацбанка Украины продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности банка, сообщает центробанк.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту.

"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", — говорится в сообщении на сайте центробанка.

Правление также призывает президента Владимира Зеленского, правительство и политиков "эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк конституцией Украины и законом Украины "О Национальном банке Украины".