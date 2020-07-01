КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Отставка Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины может негативно сказаться на отношениях страны с Международным валютным фондом (МВФ), считает председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Председатель Национального банка Украины Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности финансового учреждения.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП (офиса президента — ред.). Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", — цитирует Гетманцева агентство "РБК-Украина".

Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. "Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", — сообщил депутат.