КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Дискуссии о деятельности Национального банка Украины (НБУ) должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", — сообщил офис в Telegram.

В офисе отметили, что Национальный банк Украины совместно с правительством должны "продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", — подчеркнули в офисе главы государства.