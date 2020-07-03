КИЕВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Национального банка страны безотносительно того, кто его возглавит, сообщила пресс-служба офиса главы государства в четверг.

Глава Нацбанка страны Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности учреждения. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.

"Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я, как президент, буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Отмечается, что глава государства уже провел консультации относительно кандидатуры на должность главы НБУ с руководством Национального банка Украины и участниками рынка. Также состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

"Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ", — отметили в офисе президента.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщали, что Рада в пятницу может уволить Смолия с должности главы регулятора.

Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.