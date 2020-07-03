МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер ВТБ Михаил Якунин возглавил правление крупнейшего крымского банка — РНКБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"В связи с истечением срока полномочий и.о предправления, занимавшего эту должность с 20.06.2017 до 20.06.2020, решением внеочередного общего собрания акционеров РНКБ банк (ПАО) на должность председателя правления РНКБ банк (ПАО) был назначен Якунин Михаил Леонидович", — сказали в банке.

Якунин в 2008 году присоединился к группе ВТБ, а в 2010 году возглавил компанию ВТБ-Факторинг. С 2012 года курировал деятельность дочерних финансовых структур и зарубежных банков ВТБ.

В марте 2016 года был назначен председателем совета директоров РНКБ.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА Новости, по объему активов банк на 1 мая занимал 34-е место в банковской системе РФ.