МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Почти половина банков в январе-мае характеризовались приростом активов, что является достаточно хорошим результатом в условиях пандемии.

Согласно данным Банка России, второй месяц подряд российский банковский сектор показывает слабую динамику активов. В номинальном выражении объем активов кредитных организаций за месяц сократился на 1,3% против снижения на 1,4% в апреле, а в реальном выражении снижение активов ускорилось и составило —0,5% против —0,2% в апреле. При этом последний раз снижение в двух месяцах подряд было более чем 2 года назад — в январе-феврале 2018 года, однако темпы снижения в реальном выражении тогда были заметно больше — -0,8% и —1% соответственно. Рейтинг крупнейших банков по зарплатам - 2020

Стоит отметить, что снижение активов в апреле-мае 2020 года наблюдалось после значительного прироста в марте, когда прирост составил 6,7% и 3,4% в номинальном и в реальном выражениях соответственно. Таким образом, в целом с начала пандемии динамика активов находится в положительной области, а снижение является достаточно небольшим по меркам предыдущих кризисов.

В целом же с начала года (январь-май) активы банков выросли на 5,4% и 2,6% в номинальном и реальном выражениях. Реальная динамика активов оказалась лучшей с 2014 года для этого временного интервала. На скользящем 12 месячном отрезке на 1 июня 2020 года активы выросли на 7,7% против прироста на 8,2% на аналогичную дату 2019 года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам мая 2020 года. В рейтинге представлены данные на 1 июня 2020 года по 423 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Банка России. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей. Эксперт назвал число российских банков в зоне риска

Согласно результатам исследования, в январе-мае 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 211 кредитных организаций или чуть менее чем у 50% банков представленных в рейтинге. Это — достаточно хороший результат по меркам 2020 года. Для сравнения, в январе-феврале у 44,5% банков наблюдался прирост активов, а январе-апреле — 49% и лишь на первую квартальную дату доля была выше — 55%. Стоит отметить, что результат первого квартала был обеспечен нетипичным приростом марта. Таким образом, результат с начала года можно считать достаточно хорошим.

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-апреле 2020 года характеризовался Банк "Кредит Свисс" (Москва), активы которого с начала года выросли более чем в 4 раза. Основным источником динамики его активов стал рост межбанковского кредитования. Впечатляющая динамика активов этой кредитной организации позволила подняться сразу на 78 позиций и войти в топ-100 крупнейших банков России по объему активов. В текущем рейтинге это 69-е место.

У остальных банков из рейтинга темпы прироста были заметно меньше. Вторым по темпам прироста стал ББР Банк, объем активов которого с начала года увеличился на 42% (+16 позиция до 65-о места на 1 июня 2020 года).

Третьим по приросту активов в 2020 году стал еще один иностранный банк — ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), а объем его активов вырос на 36% (38-е место на 1 июня 2020 года, +4 позиции). Стоит отметить, что еще 7 кредитных организаций характеризовались очень высокими темпами прироста активов в январе-мае 2020 года, которые варьировались в диапазоне от 23% до 35%.

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-апреле 2020 года продемонстрировал "Нордеа Банк", активы которого уменьшились на 42%. Столь значительное снижение активов этого иностранного банка обусловлено сворачиванием российского бизнеса. Вторым по темпам снижения стал РНКО Платежный Центр, сокращение активов которого составило —26%. В текущем рейтинге "Нордеа Банк" занимает 83-е место (-20 позиций), а РНКО Платежный Центр — 98-е место (-13 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Эйч-эс-би-си Банк, активы которого уменьшились на 22%, что привело к потере 13-и позиций (до 85-го места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 июня 2020 года располагал активами в размере 31 триллионов рублей, что составляет 30,6% суммарных активов банков в рейтинге. С начал года активы у него выросли на 5,8% или на 1,7 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов с начала года на 4,8% или на 0,7 триллиона рублей.

Рейтинг банков по объему активов на 1 июня 2020 года в PDF-формате >>