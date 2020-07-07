МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании — распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Есть атаки, которые физически для человека незаметны, потому что нет видимых последствий: у организации работает всё прекрасно, никто не ворует деньги, нет простоев. Это не означает, что она уже не взломана с целью, например, кибершпионажа либо подготовки кибердиверсии", — сказал он.

Атака может быть распределена на долгое время, даже на несколько лет: в 2017 году сделали первое действие, в 2018 — второе, в 2019 — третье, в 2020 – четвертое, поэтому связать эти действия в одну последовательную цепочку очень непросто, пояснил Сачков.

"Я прошу компании и банки обратить внимание на атаки, где мотивация не финансовая, а диверсионно-шпионажная. Очень многие люди внезапно решили, что шпионажа с развитием интернета должно стать меньше, но с развитием интернета его стало больше", — отметил Сачков.

По его словам, многие компании считают, что они не представляют интерес для злоумышленников, однако это не совсем так. "Может быть, ваша компания не нужна, но она общается с той компанией, которая им нужна, и в нужный момент от вашего имени будет отправлено то, что нужно злоумышленникам", — пояснил он.

"Евросоюз, Сингапур и Северная Америка уделяют этому больше внимания, на мой взгляд. Мы не должны стесняться и делать вид, что этой проблемы нет. Если не заняться ею сейчас, потом будет намного хуже", — заключил глава Group-IB.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.