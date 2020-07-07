МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Звонок мошенника отличить от звонка сотрудника банка достаточно просто, например, добросовестный банковский служащий никогда не попросит клиента продиктовать CVV или код из смс, заявил в интервью РИА Новости глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично – никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из смс. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник", — сказал он.

Сачков также рассказал, что делать, если вам поступило подозрительное смс или звонок от якобы сотрудника банка.

"Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок. Внимательно следите за приходящими смс о блокировке сим-карт или перевыпуске. Это действительно важно, ведь у клиента есть, как правило, сутки на обращение в салон связи и банк, чтобы мошенник не успел ничего предпринять", — отметил Сачков.

В период самоизоляции злоумышленники использовали различные способы кражи денежных средств россиян. В мае менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова сообщила РИА Новости, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят пользователей установить на смартфон программу для удаленного доступа. С помощью нее кибермошенник получает доступ ко всем возможностям учетной записи пользователя: он может переводить, снимать средства, изменять информацию в учетной записи, получать личные данные с целью дальнейшей перепродажи, подавать заявки на кредиты и многое другое. По данным компании, в 48% случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя.

В июне руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал РИА Новости об аналогичной схеме, однако нацелена она была на пенсионеров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.