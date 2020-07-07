КИЕВ, 7 июл /ПРАЙМ/. Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных депутатов, в банке подчеркнули, что целью этих людей является прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами, соответствующее заявление опубликовала во вторник пресс-служба НБУ.

"Мы полостью разделяем позицию правления Национального банка и считаем недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве", — говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook.

В Нацбанке потребовали прекратить такое давление. "Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу. Их цель — прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами", — говорится в сообщении.

Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.