С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл /ПРАЙМ/. Вооруженный мужчина со стрельбой ограбил банк в Петербурге, похитив 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 16.50 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность нападавшего устанавливается.