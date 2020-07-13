МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются", — рассказал он.

Лях уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно – оставляют "за кадром", добавил он.

"Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых", — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.