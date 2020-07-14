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МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Центральный Банк России с 14 июля отозвал лицензию у кредитной организации "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.

"Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Акционерное общество "Народный банк Тувы, регистрационный номер Банка России 1309, дата регистрации 28 декабря 1990 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензия у банка отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке РФ", а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.