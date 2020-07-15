МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Мошенники в РФ обзванивают людей под видом банковских сотрудников и предлагают кредитные и дебетовые карты "на выгодных условиях" с целью выведать персональные данные для последующего хищения денег, с такой уловкой столкнулся и корреспондент РИА Новости. Как пояснили опрошенные агентством эксперты и представители банков, злоумышленники используют самые разнообразные приемы и уловки, пытаясь заманить людей мнимой выгодой, а тема кредитных карт, скорее всего, связана с разгаром сезона отпусков.

Мошенник позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков и предложил завести кредитную или дебетовую карту на выгодных условиях. Затем он пытался выяснить у журналиста, карты каких банков у него есть, предлагал проверить паспортные данные, а также данные имеющихся кредитов.

"Нам известно о случаях, когда злоумышленники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту. Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора", — рассказал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

С Головановым согласен руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Предлагая некий виртуальный "пряник" в виде карты на выгодных условиях, мошенник попутно пытается узнать максимум информации о человеке. Возможно, это была лишь часть многоступенчатой схемы: выудив базовую информацию, мошенник может передать "эстафету" коллеге, развил тему эксперт. "Скорее всего, тема банковских карт используется не случайно. Сейчас в разгаре сезон отпусков, многие люди хотят отдохнуть, обновить гардероб, заняться лечением, но при этом испытывают нехватку средств", — полагает Арсентьев.

В банке "Ренессанс Кредит" подтвердили, что предложение новых банковских услуг укладывается в стандартную работу банковских колл-центров, под которые и пытаются мимикрировать мошенники. "На старую легенду "у вас прошла подозрительная операция, вы ее совершали?" у людей уже выработался иммунитет, и многие клиенты просто отвечают "Да, совершал", и на этом разговор заканчивается. Поэтому мошенники совершенствуют свои скрипты разговора и легенды", — пояснил исполнительный директор, начальник управления статанализа "Ренессанс Кредита" Сергей Афанасьев.

ПРАКТИКА ДОСТАТОЧНО НОВАЯ

По словам Голованова, легенда с дебетовыми и кредитными картами на данный момент не получила большого распространения. Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков также указал, что практика обмануть клиентов, заинтересованных в оформлении банковского продукта, достаточно новая, и в настоящий момент банк не отметил ни одного случая такого мошенничества в отношении своих клиентов.

Таких случаев не фиксировали и в других опрошенных агентством банках. В МТС-банке при этом отметили, что клиенты не всегда сообщают в банк о том, что подверглись атаке мошенников.

В Промсвязьбанке в первом квартале 2020 года зафиксировали похожую мошенническую активность с "выгодным кэшбэком". "Мошенники под видом сотрудников банка предлагали подключить к карте повышенный кэшбэк 20-30%, если клиент скажет пароль для подтверждения, пришедший в СМС от банка", — рассказал директор службы информбезопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Банки уверяют, что постоянно призывают клиентов внимательно относиться к персональным данным и ни при каких обстоятельствах не сообщать их даже человеку, представившемуся сотрудником банка. Мошенники под любым предлогом пытаются выведать у доверчивых граждан данные карт, пароли и прочее, поясняет вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин.

В свою очередь замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рекомендует вежливо прервать разговор и самому перезвонить в банк, когда неизвестный предлагает свои финансовые услуги.