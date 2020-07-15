КИЕВ, 15 июл /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

"Проект постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству", — сообщается на сайте.

Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года.