РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл /ПРАЙМ/. Руководство Сбербанка и власти Ростовской области договорились о развитии систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и школьного питания, а также внедрении системы cash-out в сельских районах региона, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий на территории области в четверг подписали глава Сбербанка Герман Греф и губернатор региона Василий Голубев.

По данным правительства региона, соглашение предусматривает развитие электронно-платежных проектов в Ростовской области, в том числе проектов по безналичной оплате проезда в общественном транспорте и школьного питания, а также внедрение системы cash-out в сельских районах региона. Также предполагается постепенная цифровая трансформация отраслей экономики.

По словам Грефа, банк видит огромные перспективы, связанные с развитием инновационного кластера в регионе. "Мы договорились о том, что будем работать над привлечением наших компетенций и технологий на ростовскую землю, чтобы совместно с локальными компаниями… могли создать новый потенциал в развитии инноваций в регионе", — сказал он.

Глава Сбербанка уточнил, что речь идет о разработках, основанных на платформе Сбербанка, технологиях в области образования, медицины, эффективных методах управления производством. Для реализации подписанного соглашения предполагается разработать дорожную карту.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, правительство региона активно взаимодействует со Сбербанком в самых разных сферах, в частности в развитии предпринимательства.

"В период пандемии малые предприятия получили от банка 628 беспроцентных кредитов на сумму 1,44 миллиарда рублей, еще 1818 малых предприятий получили льготные кредиты под 2 процента на возобновление деятельности – всего на 4,7 миллиарда рублей. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, и не только в этой, но и в других сферах", — сказал он. В частности, в реализации проекта "Эффективный регион" и особенно – при внедрении цифровых технологий.