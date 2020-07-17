МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении из группы в свете прозвучавших обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Сбербанк заявил, что отстранил от работы двух сотрудников группы на время проверки прозвучавших обвинений в домогательствах.

"Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только моё решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы — надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше", — написано в его соцсети.

РИА Новости запросило Сбербанк.