МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Рынок денежных переводов РФ в июне восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям, сообщил руководитель входящей в группу Qiwi платежной системы Contact Сергей Нестеров.

"В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям. Позитивная динамика отмечается по всем направлениям, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России", — приводит слова Нестерова пресс-служба Qiwi.

Регионами-лидерами по денежным переводам внутри России во втором квартале этого года стали Москва, Новосибирская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. Наибольший рост переводов в период пандемии по сравнению со вторым кварталом 2019 года показали Костромская область (1282%), Алтайский край (224%), Ярославская область (131%) и Томская область (129%). Средний чек по переводам внутри России в годовом выражении вырос на 33% и составил 39 383 рубля.

Наибольший оборот средств по денежным переводам из России во втором квартале пришелся на Таджикистан, Узбекистан и Армению в СНГ, а также на Турцию, Чехию и Германию в дальнем зарубежье. Наибольший рост оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали переводы в Чехию (1071%), Абхазию (1057%) и Таджикистан (817%).

Средний чек на переводы из России снизился на 38% в сравнении со вторым кварталом прошлого года и составил 15 532 рубля. Падение среднего чека на переводы в страны СНГ составило 34%, в страны дальнего зарубежья – 9%, при этом средний чек на переводы в страны Прибалтики вырос на 76%, говорится в материалах.

Странами-лидерами по переводам в Россию во втором квартале стали США, Великобритания, Бельгия, Израиль и Италия, подсчитали в Contact. Наибольший рост переводов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали Австрия (429%), Таджикистан (313%), Монголия (239%) и Польша (225%). Средний чек по переводам в Россию вырос на 37% в годовом выражении и составил 46 986 рублей. При этом средний чек по переводам из дальнего зарубежья вырос на 41%, из Прибалтики – на 71%, из стран СНГ – на 4%.

Наибольший оборот денежных переводов между странами дальнего зарубежья по отправлению показали Израиль, Польша, Германия, Республика Корея и США, по получению – Чехия, Турция, Вьетнам, Германия, Босния и Герцеговина, отмечается в сообщении.