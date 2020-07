НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство Индии планирует приватизировать более половины из имеющихся сейчас 12 государственных банков в рамках программы по оздоровлению банковской отрасли, сообщает издание Economic Times со ссылкой на правительственные и банковские источники.

"Идея состоит в том, чтобы оставить 4-5 государственных банков", — сказал собеседник издания в правительстве. Он отметил, что предложения по приватизации будут представлены правительством на утверждение кабинета министров.

Первая часть программы будет заключаться в продаже контрольного пакета акций Bank of India, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra и Punjab & Sind Bank, что приведет к их приватизации.

Вместе с тем собеседники издания отмечают, что продажа активов может не состояться в этом финансовом году из-за неблагоприятных рыночных условий.

Индия ожидает, что плохие кредиты в ее банках могут удвоиться после того, как кризис из-за пандемии коронавируса стал причиной остановки экономики. У индийских банков уже было плохих кредитов на 9,35 триллиона рупий (124,38 миллиарда долларов), что эквивалентно примерно 9,1% их совокупных активов на конец сентября 2019 года.

В связи с этим правительству, возможно, придется вложить почти 20 миллиардов долларов в государственные банки.