МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России в пятницу отозвал лицензию у "Народного банка" (зарегистрирован в Москве), сообщает регулятор.

"ЦБ информирует о принятом решении об отзыве с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Народный банк", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Приоритетным направлением деятельности Народного банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно", — добавляет пресс-служба.

Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов", — пишет ЦБ.

"Народный банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат через "Агентство по страхованию вкладов" все суммы — в размере 100% остатка средств — но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся 7 августа.

По величине активов, отмечает ЦБ, кредитная организация занимала 297 место в банковской системе Российской Федерации.