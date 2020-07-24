МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 24 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у абаканского банка "Центрально-Азиатский", сообщается на сайте регулятора. Банк России отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Центрально-Азиатский", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте самого банка, с 22 января текущего года им принято решение об изменении статуса банка на статус микрофинансовой компании.