МИНСК, 25 июл /ПРАЙМ/. Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что белорусская сторона ожидает от российской стороны предложений по актуализации правления "Белгазпромбанка".

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах 9 августа Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.

"Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации. Мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления", — сказал Каллаур в интервью гостелеканалу ОНТ, показанном в субботу.

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах Белгазпромбанка на белорусском рынке, глава Нацбанка отметил, что "после определенных дискуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей судьбой банка".

Он рассказал, что "наиболее чувствительная реакция (со стороны российских собственников – ред.) была на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления". "Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации – это как вынужденная мера", — добавил глава Нацбанка.

Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.