Стоимость биткоина впервые с июня превысила психологическую отметку в $10 тыс
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МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — растет в воскресенье и впервые со 2 июня поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, по состоянию на 22.47 мск биткоин растет в цене на 2,09%, достигая 9892 долларов.
Ранее в ходе торгов воскресенья в 13.00 мск цена криптовалюты впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов.
https://1prime.ru/banks/20200727/831828770.html