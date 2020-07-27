МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выдача новых ипотечных кредитов в России снова растет "двузначными темпами".

Как пишет РБК со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро, объемы выдачи новых кредитов на жилье в июне выросли почти на 40% относительно мая. Они достигли "двузначных" темпов роста.

"Объем выданной в июне ипотеки достиг 258,1 млрд руб., увеличившись на 28% в годовом выражении и на 39% к маю", — пишет издание.

Как заявляют аналитики ОКБ, такой рост ипотечного кредитования говорит о преодолении спада, который произошел весной текущего года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Поясняется, что такие темпы роста в последний раз наблюдались в начале 2020 года: в январе годовой прирост составил 21%, в феврале — 29%.

Всплеск новых ипотечных кредитов пришелся на март (плюс 50% год к году). Это происходило в то время, когда игроки финансового рынка и многие аналитики прогнозировали рост ключевой ставки на фоне падения цен на нефть и рубля.

В апреле выдачи ипотеки кредитов провалились на 12%. В мае — показали рост, пусть и на символические 6%.