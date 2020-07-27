МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ВТБ пополнил капитал европейской "дочки" на 70 миллионов евро, во второй половине текущего года запланирована еще одна докапитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Для выполнения требований европейского банковского регулирования в январе 2020 года банк ВТБ пополнил капитал VTB Europe на 70 миллионов евро, которые были направлены в капитал второго уровня. Следующий этап докапитализации запланирован на вторую половину 2020 года", — говорится в сообщении.

Однако объемы и реализация следующей докапитализации будут зависеть от множества факторов, в том числе связанных с эпидемиологической ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса. "Поэтому говорить о конкретных параметрах сейчас преждевременно", — отметили в пресс-службе.

VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.